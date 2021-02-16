Госдеп США не ответил на вопрос о возможном обмене с Россией на Уилана

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс не ответил на вопрос журналистов о возможности обмена осужденного в России американца Пола Уилана на кого-либо из граждан РФ, содержащихся в США. Ранее о переговорах по обмену заявил адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отрицает, что стороны ведут переговоры.

«Я не хотел говорить об этом в таком ключе»,— сказал пресс-секретарь Госдепа США (цитата по «РИА Новости»).

Господин Рябков ранее сообщил «РИА Новости», что переговоры не ведутся. «Я могу со всей ответственностью вновь подтвердить то, о чем мы говорили многократно публично и о чем не раз сигнализировали американским официальным лицам в ходе контактов: об обмене Пола Уилана на кого-либо из российских граждан, содержащихся в США, речь не идет»,— сказал замглавы МИД РФ.

Пол Уилан был приговорен в 2020 году российским судом к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Сразу после приговора появилась информация о его возможном обмене на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. МИД РФ неоднократно информацию о переговорах отрицал. В феврале 2021 года адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков вновь о переговорах спецслужб США и России по обмену.

О возможном обмене — материале “Ъ” «Шпион, вернувшийся к мороженому».