«Магнат» расположился у реки

В январе администрация Перми выдала разрешение на достройку ТЦ «Магнат» на ул. Монастырской, 2б. Девелопер ТЦ — предприниматель Гагик Назарян — начал строить объект рядом с Речным вокзалом более десяти лет назад. За это время городские власти отзывали у бизнесмена разрешение на строительство и хотели снести долгострой через суд. Шестиэтажный ТЦ площадью 10,4 тыс. кв. м планируется завершить в течение полугода. В здании разместится ресторан, остальных арендаторов собственники пока не готовы назвать. Эксперты считают, что объект будет использоваться как административное здание с офисами и торговыми помещениями, и обращают внимание на небольшой трафик территории и возможные проблемы с парковками.



Как сообщили в администрации Перми, департамент градостроительства и архитектуры 15 января 2021 года выдал ООО «Магнат» разрешение на строительство торгового центра у набережной, на ул. Монастырской, 2б. По этому адресу располагается известный пермский долгострой, который местные власти хотели снести. Незавершенный объект планируется достроить в здание многофункционального назначения.

Здание недостроенного ТЦ «Магнат» располагается на двух земельных участках площадью 680 и 2,83 тыс. кв. м. Площадь застройки объекта составляет 1,89 тыс. кв. м, общая площадь самого шестиэтажного объекта недвижимости, включая один подземный этаж (подвал),— 10,46 тыс. кв. м. Проект предполагает 22 машино-места на автостоянке. Разрешение на строительство действует до 15 апреля 2022 года.

В kartoteka.ru сообщается, что совладельцами ООО «Магнат» являются Гагик Назарян (30%) и Норик Петросян (70%). Возглавляет компанию господин Назарян.

Девелопером недостроенного ТЦ (готовность — более 90%) являлось ООО «Спартак» бизнесмена Гагика Назаряна. Сначала общество получило разрешение на строительство трехэтажного ТРЦ площадью почти 5 тыс. кв. м, но объект не завершили. Через суд компания получила новое разрешение на строительство, по нему здание строилось уже шестиэтажным, площадью около 10 тыс. кв. м. С 2018 года краевые власти пытались добиться сноса ТЦ «Магнат». Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия и администрация Ленинского района Перми требовали в суде признать недостроенный ТЦ самовольной постройкой и снести его. По одной из версий, на сносе настаивало прежнее руководство края во главе с губернатором Максимом Решетниковым: к 300-летию Перми намечалась реновация участка возле Речного вокзала, и шестиэтажный ТЦ не вписывался в общий вид территории. На освободившемся участке планировалось построить разворотное трамвайное кольцо. В 2020 году экспертиза показала, что здание соответствует проекту и строительным требованиям и не опасно для населения, а значит оснований для его демонтажа нет. Позже краевые власти собирались выкупить у владельца недострой за 500 млн руб., но планы эти не реализовали. В августе 2020 года суд признал объект законной постройкой.

В декабре обсуждался возможный переезд в здание «Магната» музея современного искусства PERMM. Тогда Александр Репин — владелец холдинга «Сатурн-Р», у которого PERMM арендует площади, сообщил о повышении платы для музея. Позднее господин Репин отказался от повышения аренд­ных платежей.

Гагик Назарян сообщил „Ъ-Прикамье“, что здание планируется достроить примерно в течение полугода. Площади будут сдавать в аренду, профиль объекта, а также состав арендаторов господин Назарян пока не назвал. По словам собеседника, на пятом этаже разместится ресторан. Кроме того, рассматривается возможность передачи «Магната» в управление УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея»).

Директор УК «Столица» Константин Копытов отметил, что обычно такие здания, как «Магнат», проектируются, когда уже известна их целевая аудитория, а также то, под что именно будет использоваться здание. «Чисто архитектурно объект из контекста вырван, но функционально зона там хорошая, несмотря на то что тупиковая. Исторически это такое место, куда люди идут проводить время»,— отметил господин Копытов.

Директор ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов полагает, что после ввода в эксплуатацию объект, скорее всего, будет использоваться как административное здание. Часть площадей может быть передана под офисы, а первый этаж — под торговлю. Собеседник обратил внимание, что новых, качественных офисных помещений в Перми немного, поэтому площади в «Магнате» будут востребованы. «Соседнее здание по ул. Монастырской, 4, мы заполнили арендаторами за три месяца. Проблема здания будет, скорее всего, в паркинге, поэтому при наполнении его арендаторами нужно учитывать этот фактор»,— считает гос­подин Онянов. Эксперт добавил, что подбирать арендаторов необходимо будет, также учитывая небольшой трафик в месте размещения «Магната».

Евгения Ахмедова