Солярка лишила свободы и звезд

В Южном окружном военном суде огласили приговор по делу экс-заместителя руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны (СОКР ФСО) РФ полковника запаса Эдуарда Турты, отставного капитана второго ранга, ныне предпринимателя Вадима Балясного и сотрудника его фирмы Антона Сысоева. Они обвинялись в мошенничестве с дизельным топливом, поставляемым для госдач, на общую сумму 20,3 млн руб. Господин Турта приговорен к десяти годам колонии строгого режима и лишен звания, господин Балясный — к шести годам колонии общего режима, а господин Сысоев — к трем годам. Осужденные намерены обжаловать судебное решение.

По данным “Ъ”, подсудимые Вадим Балясный и Антон Сысоев, находившиеся во время следствия под домашним арестом, прибыли на оглашение приговора Южного окружного военного суда с вещами, хотя и надеялись, по словам адвокатов, на благополучный исход судебного разбирательства. Полковник запаса Эдуард Турта был взят под стражу в 2019 году. Подсудимым вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а полковнику еще и получение взятки, а также незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Суд признал вину подсудимых полностью доказанной и назначил бывшему заместителю руководителя службы охраны в Крыму ФСО России Эдуарду Турте десять лет колонии строгого режима с лишением звания полковника запаса, капитану второго ранга в отставке Вадиму Балясному — шесть лет колонии общего режима, Антону Сысоеву — три года колонии общего режима.

После оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу в зале суда. По словам защитника Антона Сысоева Людмилы Кочаровой, приговор будет обжалован однозначно, поскольку ее доверитель отвергает обвинение в свой адрес. Такую же позицию занимают и адвокаты осужденных Турты и Балясного.

По версии следствия, замруководителя СОКР ФСО Эдуард Турта дважды получил от генерального директора ООО «ВАБ-Нефть» Вадима Балясного по 100 тыс. руб. за покровительство. В 2017 году компания Вадима Балясного заключила три госконтракта с крымским подразделением ФСО на общую сумму 20,3 млн руб. По договорам ООО «ВАБ-Нефть» должно было поставить силовикам 600 тонн дизельного топлива марки «Евро-5», предназначавшегося для отопления государственных дач, расположенных на полуострове. Контракты предписывали оплату по факту поставки, исключая предоплату. Как поясняла защита господина Балясного, в ноябре 2017 года нефтеперерабатывающие заводы повысили цены на топливо, и поставщик не мог выполнять условия договора в прежнем объеме, предложив руководству крымского подразделения ФСО скорректировать соглашения или разорвать контракты. Ему не пошли навстречу, и предприниматель был вынужден поставлять солярку низкого качества, чтобы не сорвать отопительный сезон для госдач. Последняя поставка имела место в феврале 2018 года. Тогда заказчик снял пробы дизтоплива и установил, что оно не соответствовало стандарту «Евро-5».

Силовики обратились с заявлением в СКР, и по результатам проверки было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении гендиректора фирмы-поставщика Вадима Балясного и менеджера компании Антона Сысоева. Следователи посчитали, что хищения были совершены на всю сумму контрактов. В ходе предварительного расследования выяснилось, что приемкой дизтоплива занимался полковник Эдуард Турта. Офицера арестовали, обвинив в мошенничестве и получении взятки. СОКР ФСО признана потерпевшей стороной по делу, что дает возможность этой организации заявить гражданский иск к фигурантам на сумму ущерба — 20,3 млн руб.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону