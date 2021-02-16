В суд направлено очередное дело о гибели постояльцев отеля «Карамель»

В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о гибели пяти постояльце мини-отеля «Карамель», сообщает сайт надзорного органа. По данным СКР, обвиняемыми по делу проходят сотрудник ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Агеев, бывший главный инженер ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова и инспектора отделения надзорной деятельности города Перми по Индустриальному району Разиф Исмакаев. Господин Агеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, из-за его преступного бездействия произошел прорыв трубы, через которую транспортировалась горячая вода. В результате произошло затопление полуподвальных помещений мини-отеля, пять постояльцев которого погибли от полученных ожогов.

Вячеславу Хилькову инкриминируется ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По версии следствия. Господин Хильков знал, что в 2013-2014 годах была проведена незаконная перепланировка подвального помещения дома по Советской Армии, 21, после которой там появилась гостиница «Карамель». Также Вячеслав Хильков знал, что вводы сетей в указанные помещения не загерметизированы, а сам подвал неоднократно затапливался. Несмотря на это он нет предпринял действий по их герметизации, а также не сообщил в контрольные органы о несанкционированной перепланировке подвала.

Разиф Исмакаев обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Как считают в СКР, обнаружив нарушения норм безопасности в отеле, он не обратился в суд с требованием о приостановлении его деятельности. Никто из фигурантов дела вины не признает.