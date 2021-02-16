Представитель ВОЗ в России не смогла назвать сроки окончания пандемии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда закончится пандемия коронавирус. По ее словам, уровень заболеваемости и нагрузка на систему здравоохранения должны будут снизиться до определенного уровня.

«Несколько критериев будет. Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать»,— сказала госпожа Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом она заявила о риске третьей волны, если люди не будут соблюдать меры безопасности. Пока пандемия идет на спад. «Вторая волна, да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, (дойдет.— “Ъ”). Зависит от поведения людей»,— сказала представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович также рассказала о ходе расследования причин пандемии. По ее словам, сейчас есть четыре версии. «Это гипотеза, что с летучих мышей через какого-то промежуточного хозяина, животное, вирус смог перейти на людей. Самый маловероятный вариант — это то, что была утечка из лаборатории. Но он, конечно, один из четырех, которые рассматривался»,— сообщила она.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 109 млн зараженных коронавирусом. Умерли за время пандемии 2,4 млн человек, выздоровели 61,5 млн. Больше всего заболевших было выявлено в США (27,7 млн), Индии (10,9 млн) и Бразилии (9,9 млн). Россия занимает пятое место (4 млн).

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