WSJ: США начали переговоры с Германией по поводу «Северного потока-2»

Администрация нового президента США Джо Байдена начала переговоры с Берлином по поводу судьбы газопровода «Северный поток-2», сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам одного из германских чиновников, они включают «угрозу санкциями» против компаний, которые участвуют в проекте.

Издание отмечает, что во вторник, 16 февраля,— крайний срок для того, чтобы определиться со списком компаний, которые теоретически могут попасть под санкции США. При этом Вашингтон может отказаться от введения санкций, чтобы пойти навстречу Германии, своему важному европейскому союзнику, пишет WSJ.

На прошлой неделе сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока-2». Они заявили, что отношения с Германией важны, но позволить завершить проект будет «неконструктивным шагом». Ранее США уже вводили санкции, которые затормозили его завершение. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о санкциях по мере завершения работ.

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