Эксперты допускают многомесячное высокое инфляционное давление

Сокращение корреляции цен на нефть с курсом рубля — один из аргументов в пользу проинфляционного сценария развития экономики РФ в 2021 году, предполагает Национальное рейтинговое агентство (НРА) в опубликованном вчера отчете «Прогноз инфляции и ключевой ставки на 2021 год: способна ли инфляция сломить тренд на понижение ключевой ставки?».

НРА обсуждает в том числе вероятность изменения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 12 февраля и в будущем. Общим выводом является очень низкая вероятность снижения ставки до четвертого квартала 2021 года. НРА анализирует вопрос, имеющий для рынков очень высокую цену: является ли наблюдаемый с конца 2020 года всплеск инфляции совпадением обстоятельств и действием только разовых факторов (это официальная позиция ЦБ) или же период ее относительного увеличения (в январе в измерении год к году показатель составлял 5,2%) будет более или менее длительным. Мнение ЦБ основывается на том, что «дезинфляцию» будут провоцировать эффект высокой базы, стабильный потребительский спрос, бюджетная консолидация, сокращение корпоративных издержек на санитарные меры.

Аналитики агентства приводят свой набор аргументов, позволяющих им предполагать, что высокие показатели инфляции и значимое проинфляционное давление сохранятся минимум до конца второго квартала. Это в первую очередь «отвязка» курса рубля от динамики нефтяных цен (см. диаграмму) и высокие риски дальнейшей девальвации рубля — не только из-за «геополитических рисков» (эвфемизм санкций против РФ и ее субъектов), но и из-за спада мирового аппетита к риску и оттока капитала на развитые рынки. Еще один фактор — рост издержек производителей на фоне слабого рубля при увеличении цен на нефть и сталь. Дополнительные проинфляционные факторы в описании НРА — риск роста мировых сельхозцен, переключение спроса населения РФ с услуг на товары, в том числе импорт, и сохранение ограничений для производства в связи с медленным признанием пандемии заканчивающейся. Главный же риск НРА видит в том, что (все еще) мягкая бюджетная политика и контрциклическая макроэкономическая политика быстро закроют отрицательный разрыв выпуска. Отметим, что он может сейчас как переоцениваться, так и недооцениваться.

Дмитрий Бутрин