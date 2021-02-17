НАТО хочет воевать с мирным планом

Министры обороны стран НАТО обсудят дальнейшую стратегию в Афганистане, включая главный вопрос — о присутствии в стране контингента США и их союзников. Накануне заседания, которое начнется в среду, в Вашингтоне и Кабуле дали понять: условия для реализации прежних договоренностей о полном выводе из Афганистана к маю многонационального контингента отсутствуют. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что талибы так и не выполнили обещание «порвать с терроризмом», новый глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что США не будут действовать в обход союзников, а первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех напомнил, что «Дональд Трамп уже история». В ответ талибы грозят возобновить боевые действия. На этом фоне свою роль в урегулировании стремится сыграть Москва.

Открывающаяся в среду двухдневная встреча министров обороны стран НАТО, в которой впервые примет участие новый глава Пентагона Ллойд Остин, станет для членов альянса проверкой трансатлантического единства, подорванного в период правления 45-го президента США Дональда Трампа.

Ключевой вопрос — будущее десятитысячного контингента США и НАТО в Афганистане, который формально должен покинуть страну через 14 месяцев после того, как 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе администрация Трампа подписала с движением «Талибан» (запрещено в РФ) мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, США и их союзники должны завершить уход из Афганистана к маю этого года, в то время как талибы к этому сроку должны перестать использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Накануне встречи министров стран НАТО помощник нового главы Пентагона Джон Кирби сообщил: решения по поводу вывода контингента США из Афганистана пока нет, все будет зависеть от того, к какому выводу придут Вашингтон и его союзники.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг дает понять, что в Брюсселе считают ситуацию с выполнением талибами мирного соглашения неудовлетворительной. «Мы видим, что "Талибану" предстоит сделать больше для выполнения своих обязательств, чтобы порвать свои старые связи с международными террористами»,— заявил господин Столтенберг в понедельник. По его словам, решение вопроса об уходе контингента из Афганистана будет зависеть от действий талибов, которые пока не выполнили свою часть мирной сделки. Более подробно свое видение стратегии альянса Йенс Столтенберг изложил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы можем сохранить присутствие и продолжать наше военное участие. Или мы можем покинуть Афганистан, рискуя тем, что страна снова станет убежищем для террористов. Нет простого выбора»,— признался генсек НАТО.

Еще одно громкое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас, в интервью немецкой медиагруппе Funke призвавший Бундестаг продлить германский мандат на участие в миссии НАТО в Афганистане, который истекает 31 марта. По его словам, мирные переговоры в Дохе, которые так и не сдвинулись с мертвой точки, не завершатся до конца марта, в связи с чем «необходимо быть готовым к различным сценариям» (напомним, что численность второго по величине после американского германского контингента в Афганистане составляет 1,3 тыс. человек).

Со своей стороны, талибы уже выступили с предостережением о том, что невыполнение США и их союзниками своих обязательств приведет «к продолжению войны». «Наше послание предстоящей министерской встрече НАТО состоит в том, что продолжение оккупации и войны не отвечает ни вашим интересам, ни интересам вашего и нашего народов. Любому, кто стремится продлить войну и оккупацию, придется за это ответить так же, как это происходило в предыдущие два десятилетия»,— говорится в заявлении движения «Талибан».

На фоне выдвинутого талибами ультиматума в адрес НАТО повышает ставки и официальный Кабул.

Ряд громких заявлений в интервью французскому телеканалу France 24 сделал первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Назвав Вашингтон «ключевым союзником» и выразив «большое удовлетворение» в связи с тем, что администрация США приступила к пересмотру прежних договоренностей с талибами, Амрулла Салех объяснил, почему это необходимо сделать. По его словам, несмотря на подписанное в Дохе соглашение, «война не прекращалась ни на секунду», поэтому ультиматум талибов НАТО ничего не значит. При этом, как отметил господин Салех, талибы не сделали ничего, чтобы порвать с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и другими террористическими группировками.

Примечательно и то, что первый вице-президент Афганистана выразил сожаление в связи с решением Кабула выпустить из тюрем 5 тыс. талибов, многие из которых, выйдя на свободу, снова взялись за оружие. Отвечая на вопрос о его отношении к мирным договоренностям президента Трампа, Амрулла Салех заметил: «Дональд Трамп — это уже история».

«Отказ США и НАТО вывести свои войска из Афганистана к 1 мая станет неприятным событием для лидеров "Талибана", которые кормили боевиков и полевых командиров историями о скорой "победе джихада" и взятии власти в стране. Теперь руководству талибов предстоит объяснять своим сторонникам, почему не удалось выдворить из страны силы западной коалиции. И не факт, что эти объяснения удовлетворят радикальные группировки и клановые фракции в разношерстном "Талибане"»,— пояснил “Ъ” директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

По мнению эксперта, в случае раскола движения часть талибов присоединится к афганскому филиалу «Исламского государства» или «Аль-Каиде» (обе организации запрещены в РФ) или же объявит о создании нового «Талибана», свободного от сомнительных договоренностей с «неверными». Чтобы предотвратить угрозу раскола, лидерам талибов придется не только ужесточать риторику, но и доказывать серьезность своих слов делом.

Это означает, что весной-летом 2021 года следует ожидать резкого обострения ситуации с безопасностью в Афганистане, еще большего роста террористической активности, попыток захвата некоторых городов и провинций.

«Для лидеров "Талибана" и их операторов из пакистанских спецслужб теперь становится принципиально важным достижение весной-летом этого года крупных военных успехов в Афганистане,— резюмирует Андрей Серенко.— В свою очередь, если афганские правительственные силы при поддержке НАТО смогут эффективно блокировать попытки талибов переломить в свою пользу ситуацию на поле боя, это станет сильнейшим репутационным и политическим ударом по движению "яростных мулл"».

На фоне увеличивающихся разногласий по Афганистану значимую роль в урегулировании может сыграть Москва. В интервью Sputnik Afghanistan спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал: новая международная встреча по афганской проблематике может пройти до конца текущего месяца в Москве. В ней по задумке Москвы должны принять участие представители РФ, США, КНР, Пакистана и Ирана. Цель встречи, по словам господина Кабулова,— создание некоего «коллективного механизма», который позволит «оказать воздействие на обе афганские стороны с тем, чтобы они сели за стол переговоров, начали переговоры, объявили прекращение огня хотя бы на период переговорного процесса».

Сергей Строкань