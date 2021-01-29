Под Геленджиком пробурят 22 скважины для устойчивого водоснабжения курорта

Под Геленджиком пробурят 22 дополнительные скважины в поймах рек Адерба и Мезыбь. Об этом сообщает пресс-служба АО «Росгеология».

В компании считают, что бурение скважин позволит частично решить проблемы с водоснабжением курорта.

С осени 2020 года геологоразведочные работы по поиску источников питьевой воды в Геленджике ведут АО «Южморгеология» и АО «Северо-Кавказское ПГО» (дочернее предприятие АО «Росгеология).

В результате геофизических электроразведочных работ, проведенных на выделенных перспективных участках, были пробурены три поисковые скважины. Одна скважина, пробуренная в трещинном коллекторе, дала минерализованную воду.

По данным пресс-службы, сейчас завершаются геофизические работы, по результатам которых могут быть предложены к бурению дополнительные скважины в трещинных коллекторах. Две поисковые скважины, пробуренные в поймах рек Адерба и Мезыбь, показали дебит 700 и 500 куб. м в сутки. Данные электроразведки и поискового бурения позволили геологам заложить проектные точки бурения еще 22 эксплуатационных скважин в этом районе.

Также специалисты «Росгеологии» предложили провести обследование действующих эксплуатационных скважин Дивноморского водозабора, снабжающие наиболее вододефицитные районы курорта. Это позволит оптимизировать их эксплуатацию, увеличив таким образом объем добываемой воды. При этом если техническое состояние скважин будет признано неудовлетворительным, скважины будут ликвидированы с одновременным бурением эксплуатационных скважин-дублеров. Для гарантированного водоснабжения рассматривается вопрос о возможности ввода в эксплуатацию Пшадского месторождения пресных вод.

Кроме того, дополнительным источником водоснабжения курорта может стать сбор водных ресурсов в паводковый период для последующего их использования в специализированные коллектора-запасники.

Ранее управляющий директор предприятия АО «Южморгеология» Егор Красинский пояснил, что скважины, пробуренные на реках Адерба и Мезыбь – разведочные, а не эксплуатационные. Уже в ближайшее время планируется разбурить еще две скважины под эксплуатацию, сообщил управляющий директор компании.

Геленджик испытывает давние проблемы с водоснабжением. Как писал “Ъ-Кубань”, ранее Вениамин Кондратьев заявил, что проблема водоснабжения Геленджика решится к лету 2021 года. Для этих целей из бюджета в 2021 году будет выделено 2,1 млрд рублей. По мнению губернатора, благодаря дальнейшему проектированию и строительству новых веток Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов вопросы с водой в крупных городах края закроются полностью уже к 2023 году.

Елена Зуева