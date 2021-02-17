Коллегия пристрастных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал «несправедливым» громкий судебный процесс 2011 года. Тогда ультраправые активисты Никита Тихонов и Евгения Хасис были признаны виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тот вердикт вынес суд присяжных, и теперь ЕСПЧ признал, что членов коллегии нельзя было считать непредвзятыми, поскольку они читали материалы СМИ о преступлении. Ситуация осложняется тем, что Никита Тихонов и Евгения Хасис после приговора неоднократно признавали вину в этом убийстве и других преступлениях. Верховный суд РФ может отменить приговор и направить дело о двойном убийстве на новое рассмотрение, но постановление ЕСПЧ никак не помешает новому суду вынести тот же обвинительный приговор, считаю правозащитники.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве — они вместе шли к метро после пресс-конференции. В 2011 году суд присяжных пришел к выводу, что убийство совершил ультраправый активист Никита Тихонов при содействии разделявшей его взгляды гражданской жены Евгении Хасис. Обвинение утверждало, что господин Тихонов застрелил адвоката из-за его политических взглядов, а журналистку — как свидетеля. Никита Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Евгения Хасис получила максимальный для женщины в РФ срок заключения — 18 лет. В 2012 году они направили жалобу в ЕСПЧ, заявив среди прочего, что суд присяжных был предвзят, а их право на справедливое разбирательство нарушено. Госпожа Хасис просила €1 млн компенсации, господин Тихонов требовал €50 тыс.

16 февраля стало известно, что шесть из семи судей признали нарушение права на справедливый суд (при этом они не назначили никакой компенсации). ЕСПЧ указал, что старшина присяжных в ходе процесса читал публикации СМИ о преступлении, а значит, коллегия не была независимой.

«Как только присяжный заседатель прямо признал, что ознакомился со статьями о судебном разбирательстве… и поделился полученной таким образом информацией с другими присяжными, судье следовало направить присяжным четкие и энергичные инструкции, чтобы гарантировать беспристрастность коллегии, либо распустить ее»,— говорится в постановлении.

Но этого сделано не было, а судья Мосгорсуда предупреждал присяжных о необходимости игнорировать СМИ «только в начале процесса». Против такого решения ЕСПЧ голосовал только судья от России Дмитрий Дедов: «Тот факт, что присяжный заседатель читает газетную статью, автоматически не ставит под сомнение его беспристрастность».

Теперь у осужденных и властей РФ есть три месяца на обжалование постановления. Если оно не изменится, защита может обратиться в Верховный суд РФ с просьбой отменить приговор и направить дело на пересмотр. Адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший Евгению Хасис, напомнил, что суд присяжных «выносил решение с количеством голосов 7 на 5». По его мнению, если бы разбирательство проходило без нарушений, голоса распределились бы 6 на 6 и его доверители были бы оправданы. «В этом деле мы не решаем вопросы политики, а только вопросы права и защиты,— напомнил господин Аграновский.— И конечно, я очень доволен, что ЕСПЧ защищает всех — и левых, и правых».

Уже после вердикта присяжных Никита Тихонов и Евгения Хасис стали более откровенны. В 2014 году господин Тихонов дал показания на бывших соратников из банды «Боевая организация русских националистов» (БОРН). Он признал вину в убийстве журналистки и адвоката, а также других лиц и получил дополнительные к пожизненному сроку 18 лет. В 2015 году и он, и Евгения Хасис выступили свидетелями на процессе Ильи Горячева, которого следствие считало лидером БОРН. «Я совершил двойное убийство на Пречистенке»,— говорил Никита Тихонов в суде. Там же он заявил: «Мотивацию для совершения убийства Маркелова как нашего политического врага Горячев дал мне ложную. Я пришел к выводу, что люди, которых мы убивали, они зачастую были просто невиновны». В свою очередь, Евгения Хасис на том же процессе подчеркивала, что лишь следила за адвокатом, а решение об убийстве Никита Тихонов принял самостоятельно. Наконец, 19 января 2021 года они дали интервью «Ленте.ру». «Спустя несколько лет следствия я понимал, что Станислава Маркелова убил напрасно,— заявил господин Тихонов.— А убийство Бабуровой и вовсе было простым устранением свидетеля». «Так уж вышло, что я причастна к убийству Маркелова,— заявила госпожа Хасис.— О том, что Никита убил Настю Бабурову, я узнала только вечером».

Таким образом, получается, что ЕСПЧ признал «несправедливым» российский уголовный процесс, хотя сами осужденные позже признали вину.

Юрист ПЦ «Мемориал» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов) Татьяна Глушкова считает, что этот результат больше говорит о российской судебной системе, нежели о деле националистов. «Прежде всего важно понимать, что "нарушение права на справедливый суд" не означает невиновности Тихонова и Хасис,— подчеркивает она.— Это означает, что российский суд нарушил права, которые гарантированы каждому подсудимому. Можно сказать, что суд сработал непрофессионально». Эксперт обращает внимание, что претензии ЕСПЧ адресованы не присяжным, а профессиональному судье, который вел процесс: «Все понимают, что присяжные не профессиональные судьи и могут нарушить обязательство не собирать сведения о деле за пределами суда. Вопрос не о том, что сделал старшина присяжных, а о том, что сделал или не сделал суд. Он не отвел присяжных и не обеспечил беспристрастность, хотя должен был».

Татьяна Глушкова напоминает, что к российскому судопроизводству «привыкли предъявлять претензии по "политическим" делам или крайне размытым статьям — когда судят оппозиционеров или отправляют в СИЗО за твиты». «Но мы видим, что система не способна работать и в ситуации, когда должно свершиться правосудие,— говорит госпожа Глушкова.— Российский суд просто не способен работать нормально, даже если речь идет о реальных убийцах. Их не могут осудить без нарушения права на беспристрастный суд. Честно говоря, это решение ЕСПЧ наглядно демонстрирует полный крах всей российской судебной системы».

Практика ЕСПЧ по вопросу справедливости судов присяжных пока не устоялась, однако решение по делу Тихонова и Хасис должно повлиять и на российскую правоприменительную практику, считает Алексей Добрынин, управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper. «Это постановление может означать необходимость для председательствующего судьи в судебном разбирательстве с участием присяжных внимательнее подходить к оценке ходатайств, заявляемых стороной защиты, и реагировать на них с повышенной степенью аргументации»,— говорит он.

Остается неясным вопрос, возможен ли новый процесс по делу националистов.

Татьяна Глушкова объясняет, что ЕСПЧ вообще не принимал в расчет последующее признание вины Никиты Тихонова и Евгении Хасис: Европейский суд оценивал только процесс 2011 года. «Если Верховный суд РФ решит придерживаться взятых на себя международных обязательств, он должен отменить приговор и направить дело о двойном убийстве на новое рассмотрение. Их должны будут судить либо новые профессиональные судьи, либо новый состав присяжных. Естественно, в рамках этого процесса будут рассмотрены все доказательства. И постановление ЕСПЧ никак не помешает новому суду вынести тот же обвинительный приговор — но на этот раз в ходе справедливого разбирательства».

Александр Черных, Мария Старикова