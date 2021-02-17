Сегодня исполняется 55 лет гендиректору группы компаний УЛК Владимиру Буторину

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Юрий Воробьев:

— Уважаемый Владимир Федорович, примите поздравления с 55-летием! Как известно, в бизнесе успех часто зависит от упорства, целеустремленности и внимательного отношения к людям, которые работают вместе с тобой. Под Вашим началом ГК УЛК не просто стала одним из крупнейших в России лесных холдингов. Куда приходит УЛК, там появляются дороги и социальные объекты, оборудование в больницах, а на месте бывших вырубок высаживается новый лес. Во всем этом чувствуются Ваш предпринимательский талант, нестандартный подход к делу и, главное, забота о людях. Желаю новых успехов и осуществления всех планов! Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»