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Президент России Владимир Путин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

Фото: Пресс-слжуба президента России

Глава Хабаровского края Дегтярев отчитался Путину о своей работе

Президент России Владимир Путин впервые очно принял врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщается на сайте Кремля. Господин Дегтярев отчитался об итогах работы правительства региона за полгода.

«Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее, мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет»,— сказал врио губернатора.

Он также сообщил, что в ноябре был принят бюджет региона, впервые за восемь лет были проиндексированы краевые выплаты. Также были увеличены премии, стипендии и гранты, снижен транспортный налог, разработана тактика по защите обманутых дольщиков. Михаил Дегтярев также рассказал, что удалось избежать жертв и серьезных разрушений во время паводков.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. Это произошло после того, как бывшего главу региона Сергея Фургала отстранили от должности в связи с утратой доверия. Он обвиняется в двух заказных убийствах и покушении на убийство, а также в незаконном обороте оружия. Дело господина Фургала вызвало массовые протесты в регионе.

Что рассказывал господин Дегтярев о своем назначении — читайте в интервью “Ъ”.

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