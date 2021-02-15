Масочный режим в Свердловской области продлили до 1 марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 1 марта масочный режим, а также режим самоизоляции для групп риска. «Оставаться дома, как и прежде, рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания»,— сообщил оперштаб региона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 16 февраля.

Ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе снижается вторую неделю подряд. На 15 февраля в регионе общее число заболевших коронавирусом достигло 75 027, из них больше 67 тыс. человек выздоровели, 2 231 пациент скончался.

В регионе идет массовая вакцинация от COVID-19. В среднем ежедневно медики прививают около 9 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек. В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медучреждениях. На фоне вакцинации выручка медицинских лабораторий Екатеринбурга выросла на 35%.