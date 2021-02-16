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«Транспортные системы» поставят Петербургу 13 трамваев

ПК «Транспортные системы» поставят 13 трамваев ГУП «Горэлектротранс» по договору лизинга на 1,2 млрд рублей. Об этом заявил президент ПК «Транспортные системы» Феликс Винокур, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в рамках договора предприятие получит 11 трамваев «Богатырь» и два «Витязя».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что поставка вагонов должна быть осуществлена в марте текущего года. Победителем тендера на предоставление лизинга стало ООО «Тяжпромлизинг». Трамваи моделей « Витязь» и «Богатырь» производит Невский завод электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого.

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