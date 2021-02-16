Лже-соцработницы похитили у пенсионерки из Ижевска почти 500 тысяч рублей

У 82-летней пенсионерки из Ижевска похитили 475 тыс. руб. из квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что днем к ижевчанке пришли две неизвестные женщины, которые представились соцработниками. Они сообщили, что в ближайшее время детям войны выплатят премию в 50 тыс. руб. с выходом соцработников на дом и предупреждением, что ей нужно оставаться дома.

Затем злоумышленницы рассказали, что якобы около трех месяцев назад при выдаче пенсий случайно выдавались фальшивые купюры, поэтому им нужно поверить имевшиеся в наличии у пенсионерки деньги. Ижевчанка вынула из чайника одну из купюр номиналом 5 тыс. руб., выдав место хранения сбережений. После этого женщины попросили пройти на кухню, а через некоторое время ушли из квартиры. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу сбережений. У нее остались лишь 5 тыс. руб., которую она предъявляла якобы для проверки.