В Петербурге смертность за прошлый год выросла почти на четверть

В Петербурге за 2020 год смертность выросла на 22,7-22,9%. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец.

По его словам, на смерти от коронавируса составляют 15,2% от общего числа летальных исходов. Первое и второе места среди причин смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Господин Лисовец уточнил, что Петербург по общему уровню смертности занимает 12 место в стране. За прошлый год в городе скончались 72 750 человек. При этом за 2019 год — 59 192.