Европейские правозащитники пожаловались на TikTok

Сразу несколько ассоциаций по защите прав потребителей направили жалобу в Еврокомиссию на сервис коротких видео TikTok, сообщает Le Figaro. Они обвиняют сервис в незаконной эксплуатации прав и данных пользователей, а также в стимулировании детей и подростков к трате денег.

С жалобой в Еврокомиссию обратилось Европейское бюро союзов защиты потребителей (BEUC), которое объединяет многочисленные национальные организации, среди которых и французская Que Choisir. На ее сайте отмечается, что TikTok «очевидным образом» нарушает многие права потребителей. Например, оставляя за собой право использовать, редактировать и воспроизводить пользовательские видео, при этом никак не уведомляя авторов роликов и не спрашивая их разрешения.

Кроме того, говорится в заявлении, сервис никак не защищает самых молодых пользователей от денежных трат. Более того, сервис всячески поощряет покупку виртуальных монет и подарков. Сервис также обвиняется в том, что не делает ничего, чтобы уберечь несовершеннолетних пользователей от скрытой рекламы и «сексуально откровенных видеороликов». Учитывая, что большинство пользователей TikTok — несовершеннолетние, правозащитники считают такой подход сервиса недопустимым и просят Еврокомиссию обязать сервис внести коррективы в работу своего сервиса.

Кирилл Сарханянц