Греф ожидает роста прибыли Сбербанка в 2021 году

Прибыль Сбербанка по итогам 2021 года превысит прошлогодний результат, ожидает его глава Герман Греф. Точные прогнозы он давать не готов, однако уточнил, что на текущий год в Сбербанке смотрят «значительно оптимистичнее», чем на 2020-й.

«Я надеюсь, что мы сформировали все резервы необходимые в прошлом году. В этом году мы не планируем досоздавать резервы какие-то по прошлогодним активам проблемным. В связи с этим, конечно, мы результаты этого года оцениваем значительно лучше, чем прошлогодние»,— сказал господин Греф. Всего за 2020 год расходы Сбербанка по совокупным резервам составили 541,1 млрд руб., что в 4,4 раза больше, чем за 2019 год.

Кроме того, глава Сбербанка подтвердил планы по выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли, однако конкретный объем дивидендов будет обсуждаться после публикации отчета по МСФО за 2020 год, указал он.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2020 год без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 781,6 млрд руб., сократившись на 10% в сравнении с прибылью за 2019 год без учета СПОД. По сравнению с прибылью за 2019 год с учетом СПОД снижение составило 7,7%. Итоговый финансовый результат за 2020 год по международным стандартам отчетности Сбербанк планирует раскрыть в марте.

Ольга Шерункова