Седьмой НПА

Минздрав РФ намерен поручить своему Департаменту цифрового развития и информационных технологий «обеспечить создание Федерального регистра доноров костного мозга». На практике это означает, что министерство рассматривает Федеральный регистр как компьютер с базой данных на сотни тысяч добровольцев. Как бы нам, друзья, не изобрести в очередной раз велосипед. Программное обеспечение с поисковиком — бесспорно важная составляющая Федерального регистра. Но единый российский регистр, как представляется, это прежде всего предприятие со своим менеджментом. Оно централизует и выполняет все услуги для врачей: от подбора совместимого с больным донора до доставки трансплантата в клинику.

Именно так устроены центральные регистры европейских стран. Врачи-трансплантологи находят потенциально совместимых доноров для пациентов в поисковике центра и поручают центру все остальные хлопоты, включая организацию финансирования: подбор полностью совместимого донора, его подготовку к забору стволовых клеток (донации), организацию забора и доставку трансплантата в клинику.

В России пока эти хлопоты лежат на самих трансплантологах.

Минздрав сообщает о своем намерении «обеспечить создание Федерального регистра» в проекте протокола заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ). Оно состоялось 29 января. Министерство 5 февраля разослало этот проект членам МРГ и предложило к 20 февраля дать свои комментарии и предложения. Если вкратце, то Минздрав предлагает нам совместно разработать «Дорожную карту» из шести нормативно-правовых актов (НПА) к закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Министерство рассчитывает, что Госдума в ближайшие месяцы примет поправки к закону для легитимации донорства костного мозга и создания Федерального регистра. К этому времени все шесть НПА должны быть разработаны.

Вчера Русфонд и Национальный регистр доноров костного мозга (Национальный РДКМ) отправили председателю МРГ, заместителю министра здравоохранения Евгению Камкину наши соображения (читайте на rusfond.ru).

На наш взгляд, надо внести в «Дорожную карту» седьмой НПА об устройстве и услугах Федерального регистра — и немедленно приступить к разработке его концепции.

Федеральный регистр планируется из четырех блоков: для учета реципиентов, трансплантатов, реальных доноров — и четвертый блок для учета потенциальных доноров. Этот блок составит 99% списочного состава Федерального регистра. Мы считаем, его следует превратить в предприятие, которое снимет с врачей трансплантационных центров несвойственные лечебному процессу организационные хлопоты. Как свидетельствует опыт зарубежных стран, такая централизация услуг позволит сократить затраты времени и финансов на поиск совместимых доноров и поставку трансплантатов в клиники.

Подобная производственная структура уже существует в России — Национальный РДКМ. Его Информационную систему обслуживает специальная медицинская дирекция. Ее услугами уже пользуется половина трансплантационных центров РФ. Она предоставляет тот же набор услуг, что и крупнейший в мире Центральный регистр Германии (ZKRD).

ФРГ является основным поставщиком трансплантатов для РФ. В прошлом году, когда авиасообщение между нашими странами приостановил COVID-19, Национальный РДКМ первым в стране наладил доставку немецких трансплантатов через Стамбул. Мы выполнили два госконтракта стоимостью 14,7 млн руб. на подбор и активацию совместимых доноров для пациентов московской Морозовской детской больницы: получилось семь импортных трансплантатов и один отечественный. Будучи членом Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA), Национальный РДКМ напрямую сотрудничает с ее базой, обходясь без посредников. Это сокращает сроки поиска и доставки трансплантатов из Европы в среднем до полутора месяцев.

Лев Амбиндер,президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере