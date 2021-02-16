Госдума запретила высадку из общественного транспорта детей без билета

Госдума приняла в заключительном чтении закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Изменения вносятся в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Внести изменения предложило правительство.

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону, также разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и субъектами. Например, регионы смогут устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Подробнее о рассмотрении законопроекта — в материале “Ъ” «Минтранс решил за зайцами не гнаться».