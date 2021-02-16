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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области анонсировали создание туристического кластера

В Курской области планируют создать туристический кластер рядом с объектом культурного наследия регионального значения - водяной мельницей начала XVIII века в селе Красниково Пристенского района, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. Начать строительство этнографического комплекса предполагается в 2021 году. Объем вложений в проект не называется.

Согласно предварительной концепции, представленной губернатору, этнодеревня может состоять из 25 строений ( дом кузнеца, лавка травника, академическое подворье, купеческий двор). Планируется сделать четыре улицы. Для проведения фестиваля будут сформированы площади и пространства под открытым небом. Кроме того, рассматривается возможность создания парка мельниц. Для инорегиональных посетителей планируется построить гостиницу. Ведутся поиски инвестора, готового реализовать проект.

Ирина Лобанова


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