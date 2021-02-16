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Актер Михаил Боярский

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

Народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает «5 канал» со ссылкой на его супругу Ларису Луппиан. Она отмечает, что тест на коронавирус у него отрицательный. К тому же десять дней назад он сделал от него прививку.

Госпожа Луппиан говорит, что вчера, 15 февраля, артист почувствовал себя плохо, и она, перестраховавшись, вызвала ему скорую. Сейчас Михаил Боярский проходит медобследование. «Звонит и проклинает меня, что вызвала скорую»,— пошутила Лариса Луппиан. По предварительным данным, состояние господина Боярского нормальное.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург


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