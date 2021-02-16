Райффайзенбанк — в десятке лучших работодателей России по версии HeadHunter

«Благополучие сотрудников — наш стратегический приоритет. В 2020 году мы прилагали особые усилия, чтобы обеспечить комфорт работы в меняющихся обстоятельствах: мы начали масштабные изменения рабочей среды в рамках проекта Future of Work, расширили льготы и запустили ряд инициатив для эмоциональной и психологической поддержки. Нам удалось быстро перестроиться на удаленный формат работы, сохранив не только эффективность организации, но и высокий уровень заботы о сотрудниках. Лидирующие позиции в рейтинге работодателей подтверждают это»,— прокомментировал Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка.
«Рейтинг работодателей России» проводится компанией HeadHunter ежегодно. В рейтинге 2020 года компании-финалисты распределены по четырем блокам в зависимости от численности коллектива: крупнейшие, крупные, средние и небольшие. Место работодателей в рейтинге определила сумма трех оценок с разными весами: профессионального HR-анкетирования, внутренней оценки лояльности сотрудников (eNPS) и внешней оценки соискателей. Всего в опросе приняли участие более 122 тыс. соискателей, в финал вышла 501 компания из 18 отраслей.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.