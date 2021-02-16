Минтрансу предложили увеличить допустимый вес животных в самолете

Союз кинологических организаций России направил в Минтранс предложение повысить допустимый вес животного в багажном отделении самолета с 50 до 75 кг с учетом переносок. Министерство проводит консультации с эксплуатантами воздушных судов, решение по этой инициативе пока не принято, сообщают «Ведомости».

«Сегодня россияне очень часто хотят провезти животное весом, например, 55 кг, но по авиационным правилам это невозможно. При этом только сама клетка для животного может весить до 10–15 кг, то есть допустимый вес животного на рейсе съедается»,— сказал президент союза Владимир Уражевский. Он отметил, что ограничение до 75 кг — это распространенная практика среди европейских, американских и восточных авиаперевозчиков.

Представитель авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщил изданию, что перевозка животных весом 75 кг невостребована у пассажиров. Он уточнил, что при необходимости такой груз можно перевезти специальным рейсом.

В Red Wings заявили о готовности перевозить собак весом до 75 кг, если такие правила будут введены. При этом авиакомпания отмечает, что габариты контейнера должны обеспечивать животному возможность стоять, лежать и поворачиваться, также контейнер должен соответствовать размерам грузовых дверей самолета.

Ранее «Аэрофлот» ввел новые правила провоза животных. Согласно им, один пассажир может провезти только одно животное. Utair разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета до 10 домашних животных, S7 — до 5 животных.