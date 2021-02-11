S7 разрешила перевозить в салоне самолета до 5 животных

Российская авиакомпания S7 Airlines увеличила до пяти число животных, которых пассажиры за отдельную плату могут перевозить в салоне самолета. Нововведение начнет действовать с 15 февраля. Ранее компания добавила возможность перевозить питомцев на кресле, соседнем с местом владельца.

«Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис,— приводит ТАСС слова директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светланы Кулюкиной.— Теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных. При этом все правила размещения любимцев, которые учитывают строгие требования безопасности полетов и интересы всех пассажиров на борту, сохраняются».

До нововведений этой зимы перевозить животных на рейсах S7 Airlines можно было либо под креслом сидящего впереди пассажира, либо в отапливаемом багажном отсеке.