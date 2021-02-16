СвЖД в 2020 году сэкономила более 500 млн рублей за счет программы энергосбережения

За прошедший год во время реализации плана по повышению энергоэффективности на Свердловской железной дороге (СвЖД) было сэкономлено более 500 млн руб. — в два раза больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба СвЖД.
Всего по итогам 2020 года силами 149 дирекций и филиалов СвЖД было сэкономлено более 72 млн кВтч электроэнергии, 2,5 млн куб. м природного газа, 500 тонн угля, свыше 9 тыс. гигакалорий теплоэнергии.
«Основная экономия была достигнута за счет снижения удельного расхода энергоресурсов на тягу поездов. Заметный вклад в энергосбережение вносит система рекуперативного торможения электровозов, когда энергия возвращается в контактную сеть и может быть использована другими локомотивами»,— отмечается в сообщении. На СвЖД используются энергооптимальные расписания поездов, системы автоведения и контроля расхода электроэнергии и дизельного топлива на локомотивах, а также интеллектуальные системы управления освещением на станциях и вокзалах.
По оценке Международного энергетического агентства и Международного союза железных дорог, Россия занимает первое место в мире по энергоэффективности грузовых железнодорожных перевозок, в пассажирском движении — четвертое место. Более 85% всех пассажиров и грузов ОАО «РЖД» перевозит на электрической тяге.