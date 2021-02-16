Объявлен конкурс по строительству фуникулера в кремле

Управление по благоустройству нижегородского кремля объявило конкурс по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству фуникулера. Начальная (максимальная) стоимость составляет 329,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 11 марта, итоги конкурса подведут после 16 марта. По условиям закупки, подрядчику предстоит завершить строительство до 20 августа 2021 года.

Как ранее сообщалось, поставщиком рельсового пути и вагона для фуникулера в кремле выступит ООО «Доппельмайр Раша» (261,1 млн руб.). Эта же компания поставит станционное оборудование и электрооборудование (160,3 млн руб.).

Восстановить фуникулер планируется к 800-летию Нижнего Новгорода. Изначально объем инвестиций в проект оценивали в 500 млн руб. Протяженность подъемника составит 136 м, кабинка будет вмещать до 40 пассажиров.

Кремлевский фуникулер (элеватор) был открыт в Нижнем Новгороде на склоне кремля к Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году. Тогда же был запущен фуникулер по Похвалинскому съезду. Кабинки перевозили пассажиров по рельсам. Обе линии проработали до 1926 года.

Анастасия Еремина