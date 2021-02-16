Предприятия АПК на Кубани получат господдержку на 7,4 млрд рублей

В 2021 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса будет направлено более 7,4 млрд рублей, из них почти половина – средства краевого бюджета, сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на главу региона Вениамин Кондратьева.

По данным администрации, в текущем году аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис, на эти цели выделено более 200 млн руб. Для стабилизации цен на хлебобулочные изделия производителям муки возместят часть затрат на закупку пшеницы. Предприятия хлебопекарной промышленности получат компенсацию части расходов на реализацию продукции. На поддержку хлебопекарной отрасли планируется направить более 220 млн руб.

Анна Перова, Краснодар