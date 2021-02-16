Совет директоров ПАО «Орелстрой» возглавил Валерий Глущенко

Решением совета директоров крупнейшего застройщика Орловской области ПАО «Орелстрой» прекращены полномочия председателя совета Александра Рогачева, на эту должность избран Валерий Глущенко, следует из отчетности общества.

Александр Рогачев был избран в совет директоров ПАО «Орелстрой» 3 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров, а затем переизбран председателем совета в июне 2017 года. «Стратегические планы группы компаний ''ОДСК'' сейчас требуют концентрации внимания, так как третий год мы осуществляем экспансию в соседние регионы, и в течение нескольких лет мы намерены расширять объемы присутствия в них,- пояснил господин Рогачев.- При этом ''Орелстрой'' по-прежнему остается уникальной системой, позволяющей реализовывать масштабные проекты разной степени сложности в рамках программы комплексной застройки территорий. По моему мнению, контроль каждой из структур должен осуществляться в полной мере, поэтому было принято решение о разграничении полномочий. В то же время, я остаюсь членом совета директоров ПАО ''Орелстрой'', и продолжу принимать участие в деятельности холдинга».

В 2020 году Александр Рогачев стал единственным бенефициаром строительной группы компаний «ОДСК» и «Орелстрой» после перехода ему 48,87% долей в ООО «ОДСК» от экс-губернатора Орловской области Егора Строева.

Валерий Глущенко 1987 года рождения. Большая часть трудового опыта, полученного в нескольких регионах России, связана со сферой ЖКХ, сообщила пресс-служба ПАО «Орелстрой». С 2018 года господин Глущенко возглавляет управляющую компанию ОАО «Орелжилэксплуатация». С сентября 2020 года — депутат орловского городского Совета народных депутатов. Председатель комитета по строительству, перспективному развитию города.

По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), ПАО «Орелстрой» занимает первую строчку рейтинга в Орловской области по объемам текущего строительства (118,2 тыс. кв. м жилья) — 33,1% регионального рынка. Застройщик также лидирует по объему ввода 85,8 тыс. кв. м (43,1% рынка). ГК «ОДСК» по объемам ввода является лидером рейтинга в Липецкой области, занимая 20,13% рынка (21,559 тыс. кв. м введенного жилья). По объемам текущего строительства ОДСК четвертая в регионе — группа строит 46,238 тыс. кв. м жилья (12,63% рынка).

Ирина Лобанова