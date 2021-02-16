ЦБ оценил «средний чек» телефонного мошенника в более чем 10 тыс. рублей

Жертвы телефонного мошенничества в третьем квартале 2020 года в среднем теряли более 10 тыс. руб. за один мошеннический звонок, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев. Он отметил, что подмена телефонных номеров позволяет мошенникам снизить бдительность людей.

«По данным за третий квартал, "средний чек" составляет 10 с лишним тысяч рублей»,— сказал господин Сычев «РИА Новости» в ответ на вопрос о том, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за один звонок. По его словам, при подмене номера телефона на номер банка «многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников».

Количество мошеннических звонков с подменных номеров резко увеличилось летом 2019 года, сообщали “Ъ” представители ЦБ и участники рынка. В октябре того же года профильный центр ЦБ публично уведомил о применении технологии подмены номера. В 2020 году число звонков с подменных номеров упало в два раза, сообщал РБК со ссылкой на исследование Тинькофф-банка.

Как ранее сообщал “Ъ”, ЦБ уведомил банки о новой мошеннической схеме с использованием собственных мобильных приложений банка. Регулятор сообщил, что в ходе попытки атаки мошенник перевел мобильное приложение, изучил параметры программных запросов и попытался сформировать распоряжение на перевод средств со счета жертвы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Атака с человеческим лицом».