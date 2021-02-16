Зимний призыв

Координатор штаба Алексея Навального в Казани 24-летний Олег Емельянов, который недавно отбыл 10 суток за призывы к участию в несогласованной акции, стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает его в уклонении от службы в армии — якобы он должен был явиться в военкомат еще в 2015 году, но не сделал этого. Сам активист заявляет, что у него есть военный билет, поскольку признан негодным для службы по состоянию здоровья. Он считает дело политически мотивированным. Следователи намерены провести медицинское обследование молодого человека.



О возбуждении уголовного дела против координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова стало известно вчера, когда к активисту домой пришли следователи. Они предъявили постановление Приволжского райсуда «о разрешении производства обыска в жилище». Из документа следовало, что 22 января в отношении господина Емельянова возбудили уголовное дело по ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Сотрудники СК указывали, что активист «может скрываться в своем жилище», в связи с чем «возникла необходимость» обыскать его дом.

Господин Емельянов сообщил „Ъ“, что в рамках обыска у него изъяли «небольшую часть техники, карты, флешки», а также военный билет и детскую медицинскую карту. Координатор штаба пояснил, что был признан негодным для военной службы несколько лет назад, однако сейчас следователи усомнились в его диагнозе. После обыска Олега Емельянова отвезли на допрос, а затем на медицинское обследование. Но в итоге экспертиза была назначена на сегодня.

Олег Емельянов связывает возбуждение уголовного дела со своей политической деятельностью. Он возглавил местный штаб в 2019 году после смерти Эльвиры Дмитриевой, участвовал в подготовке расследований против властей Татарстана. Сейчас ему 24 года. 23 января в день проведения всероссийской акции в поддержку Алексея Навального, который был заключен под стражу после возвращения в Россию, Олега Емельянова задержали. Он отбыл 10 суток административного ареста за призывы к несанкционированному публичному мероприятию. Примечательно, что дело возбудили за день до протестной акции. Весенний призыв начнется только с 1 апреля.

В управлении СКР по Татарстану дело Олега Емельянова не комментируют. По информации „Ъ“, в материалах дела речь идет о том, что активист уклонился от призыва на военную службу еще весной 2015 года — якобы тогда он был уведомлен о необходимости прийти в военный комиссариат, но так и не явился «без уважительной причины». При этом в постановлении о возбуждении уголовного дела не говорится о том, что у господина Емельянова есть военный билет и, соответственно, не ставится под сомнение его заболевание, из-за которого он был освобожден от службы. Почему дело об уклонении возбудили только сейчас, также пока неясно.

Добавим, что это не первое подобное дело, возбужденное против сторонников Алексея Навального. Так, в ноябре за уклонение от службы был задержан глава курганского штаба Алексей Шварц. А еще в 2018 году подобное дело возбуждалось против экс-главы штаба в Калининграде Евгения Чернюка (впоследствии покинул Россию).

В декабре 2019 года после обыска и допроса в СК пропал менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом «иностранным агентом») Руслан Шаведдинов. Позже стало известно, что сразу же после допроса его отправили на сборный пункт, а затем — в воинскую часть на Новую Землю в Архангельской области. При этом адвокат утверждал, что его подзащитному не отправляли повестки, пока он не начал «заниматься политической деятельностью».

По ст. 328 УК РФ Олегу Емельянову может грозить штраф в размере до 200 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до двух лет. Также его могут арестовать на срок до шести месяцев или на два года лишить свободы.

Кирилл Антонов