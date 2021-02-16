49,6 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 марта 2021 года, подсчитал Минфин. Это сразу на $5,8 выше действующей февральской ставки — $43,8 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта нефти Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2021 года — $57 за баррель, или $416,1 за тонну, пояснил Минфин. В 2020 году из-за резкого падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ размер пошлины снижался до исторического минимума: в мае он составлял всего $6,8 за тонну, в июне — $8,3. Далее после заключения нового соглашения и роста цен на нефть размер пошлины восстановился до диапазона $42–47 за тонну.