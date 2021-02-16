Фрилансерам обещают больше работы

К 2025 году объем мирового рынка фриланса вырастет почти в два раза и составит $13,8 трлн, следует из отчета PwC. В основу этого прогноза легли как собственные данные компании, так и информация, собранная различными организациями.

Сейчас объем глобального рынка равен $6,54 трлн, из которых большая часть ($3,76 трлн) приходится на вольнонаемных, $1,13 трлн — на сезонных и $705 млрд — на временных работников. Ожидается, что до 2025 года ежегодный прирост мирового рынка будет составлять 16%, в отдельных странах, таких как США, Россия и Великобритания, темпы роста могут составить до 25%. Такое увеличение будет вызвано стремлением компаний снижать операционные издержки и повышать гибкость бизнес-процессов. Кроме того, как отмечают опрошенные PwC работодатели, привлечение фрилансеров помогает решать проблемы дефицита кадров и ускоряет выполнение работ.

Сейчас крупнейший региональный рынок фриланса — США, там его объем превышает $1 трлн, а фрилансерами являются более 50 млн человек. В первую пятерку стран также входят Индия ($680 млрд, 15 млн человек), Канада ($130 млрд, 2,9 млн), Великобритания ($100 млрд, 2,1 млн человек) и Россия. Российский рынок фриланса, по оценке PwC, хоть и заметно отстает в денежном измерении ($41 млрд), по числу работников (14 млн) сопоставим с индийским.

Дополнительные источники доходов, связанные с работой по запросу, есть у 13% экономически активных россиян старше 18 лет. Почти две трети фрилансеров в РФ зарабатывают не более 30 тыс. руб. в месяц. Большинство из них моложе 45 лет, однако средний возраст постепенно растет.

Основной спрос (до 50%) на таких работников формируют малые и средние компании с оборотом до 100 млн руб. в год. Лидеры спроса по отраслям — финансы, тяжелая промышленность, потребительские товары, страхование, технологии. Называемые основные причины найма фрилансеров — доступ к более широкой экспертизе, сокращение затрат на оплату труда и потребность в сотрудниках для временных проектов. По оценке PwC, привлекательность фриланса в РФ будет возрастать, в частности, из-за ожидаемого сокращения численности россиян трудоспособного возраста (на 6,5% за пять лет) и нарастающего дефицита квалифицированных кадров.

Анастасия Мануйлова