Орловский губернатор ответил на критику местных чиновников

В ходе вчерашней пресс-конференции Андрей Клычков прокомментировал разбирательства, связанные с высокопоставленными чиновниками региона. Помимо оценки возможного конфликта интересов у мэра Орла Юрия Парахина он рассказал, что «выполнил свои обязательства» после того, как суд лишил должности экс-главу департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Дениса Блохина. Господин Блохин в конце 2020 года получил два года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) с лишением на такой же срок права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах. «Меня всегда все упрекают, что я его поддерживаю. Я ведь, когда пришел в регион, не знал, что происходит. Суд принял решение, значит, так и есть», — заявил господин Клычков. Также он прокомментировал скандал с советником по СМИ Сергеем Лежневым, который судится с фельдшером скорой помощи Дмитрием Серегиным: чиновник в своем Telegram-канале резко отреагировал на заявления фельдшера о ситуации с выплатами врачам. «На чиновников что — действуют другие правила, как для всех остальных? Если кто-то что-то сразу написал, то надо расстрелять? Я толстокожий человек, спокойно отношусь ко многим вещам. Там подали заявления — пускай в рамках закона продолжают разбираться. Иначе мы из власти сделаем стенку, куда можно будет кидать все что угодно. Тысячи людей, которые работают на государственных должностях, тоже должны знать, что они и их семьи под защитой закона», — подчеркнул губернатор.