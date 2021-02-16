Раз пошли на сделку

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении бюджетных средств при поставках маршрутизаторов Juniper, компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов для нужд ФСО появился новый фигурант — советник руководителя ФГУП СВЭКО спецслужбы Михаил Серов. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы. Ранее фигурантами расследования стали начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковник Дмитрий Ширенов, гендиректор ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и исполнительный директор ООО Наталья Потапова, заключившие с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. В отличие от них господин Серов свою вину не признает.

По ходатайству Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР 235-й гарнизонный военный суд арестовал советника руководителя ФГУП СВЭКО Михаила Серова до 20 марта этого года. По версии следствия, в 2018 году начальник отдела УВТС СХО ФСО России Дмитрий Ширенов, одновременно исполнявший обязанности заместителя руководителя контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с Михаилом Серовым, а также руководителями ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными материалами.

По данным ГВСУ СКР, все четверо регулярно встречались в Москве, подробно обсуждая план победы «Парамитек» в конкурсе на поставку оборудования, а также последующего хищения бюджетных средств, выделенных на нужды ФСО. Согласно разработанному плану, считает следствие, господа Чернецких и Потапова должны были таким образом организовать и представить свои коммерческие предложения от лица «Парамитек» с завышенными ценами, чтобы у конкурсной комиссии ФСО не было сомнений в законности предстоящих сделок. В задачу советника Серова, по версии следствия, входила организация прохождения этих коммерческих предложений через ФГУП СВЭКО. В свою очередь, полковник Ширенов должен был согласовать предложения и документы с руководством УВТС СХО ФСО России.

Согласно плану злоумышленников, после того как заказчик заключит соответствующие договоры и их оплатит, предприниматели Чернецких и Потапова должны были передать господину Ширенову 3%, а господину Серову — 8% от стоимости договоров за вычетом сумм, необходимых для обналичивания денег.

В 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на 761 млн руб. и 767,1 млн руб. В том же году, установило военное следствие, господа Ширенов и Серов организовали своим знакомым предпринимателям победу в конкурсе, благодаря чему «Парамитек» стал исполнителем поставок компьютерной и другой техники для ФСО в 2018–2019 годах. В результате в июне—июле 2019 года СВЭКО заключило с «Парамитек» четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб., при исполнении которых, по версии следствия, было похищено более 48 млн руб. Из заключения привлеченных следствием специалистов следует, что цены на оргтехнику были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%.

В мае 2020 года ГВСУ СКР возбудило против полковника Ширенова сначала уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а затем, уже в июне,— по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ. Позже компанию Дмитрию Ширенову составили предприниматели Потапова и Чернецких, которым помимо мошенничества инкриминировали ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу в крупном размере (в виде компьютера стоимостью 288 тыс. руб.). Бизнесмены и полковник, признав свою вину, в рамках сделки с прокуратурой дали показания на господина Серова, который был задержан в качестве подозреваемого, а затем арестован решением судьи Артема Карпова.

Следует отметить, что после задержания полковника Ширенова господа Чернецких и Потапова, понимая, что вскоре могут сами оказаться фигурантами уголовного преследования, попытались решить этот вопрос за деньги. Знакомый свел их с двумя решальщиками, которые сказали подозреваемым, что за 20 млн руб. смогут обо всем договориться в Главной военной прокуратуре. Однако, получив порядка 10 млн руб., решальщики своих обещаний не выполнили. В рамках сделки с прокуратурой обвиняемые дали показания и на них — в результате в деле появились еще два фигуранта, которым инкриминировали мошенничество.

Юрий Сенаторов