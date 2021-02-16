Опорный округ

На выборах в Госдуму РФ по двум одномандатным округам на территории Пермского края возникла политическая конкуренция. По данным „Ъ-Прикамье“, в округе №59 могут столкнуться интересы действующего депутата Алексея Бурнашова и вице-президента «Опоры России» Романа Водянова. А в округе №58 могут стать соперниками два экс-мэра Перми — Игорь Шубин и Игорь Сапко. Эксперты ожидают конкурентную кампанию. Но не исключают, что федеральные власти могут поддержать только одного из кандидатов, таким образом погасив конфликт либо трансформировав его из внутрипартийного в межпартийный.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», советник губернатора Пермского края по вопросам развития экономики и предпринимательства (на общественных началах), депутат законодательного собрания Роман Водянов может принять участие в выборах в Госдуму по одномандатному округу №59. Действующим депутатом по данному округу является Алексей Бурнашов.

Источник, знакомый с подготовкой кампании, подтверждает, что господин Водянов «фигурирует среди возможных кандидатов по округу №59». «Однако окончательного списка на сегодняшний день нет. Его формирование относится к компетенции администрации президента РФ. Алексею Бурнашову необходимо пройти все согласования на федеральном уровне. Пока этого не произошло, но федеральные власти вполне могут его поддержать либо предпочесть кого-то из альтернативных кандидатов»,— полагает собеседник.

Сам Роман Водянов заявил „Ъ-Прикамье“, что обсуждать его участие в выборах преждевременно. «Выборы у нас лишь в сентябре — достаточно времени, чтобы подумать. Пока же надо работать, и это важнее всего»,— отметил депутат. Он добавил, что последние четыре года отдает общественной работе 80% своего времени. «Все это очень важная и большая часть моей жизни. Силы и желание продолжать есть»,— поделился господин Водянов.

Алексей Бурнашов в беседе с корреспондентом „Ъ-Прикамье“ заявил, что готов участвовать в праймериз «Единой России» по округу №59. «„Единая Россия“ сегодня предлагает самый демократичный подход к выборам. Кроме того, мы вместе очень много сделали для моего округа и его жителей»,— прокомментировал ситуацию парламентарий.

«Желающих участвовать в выборах в Госдуму традиционно много, но выбор остается за избирателями»,— подчеркнул Алексей Бурнашов.

Отметим, что конкурентная ситуация складывается и в округе №58, где, по информации осведомленных собеседников, столкнулись интересы действующего депутата по данному округу Игоря Шубина и федерального парламентария Игоря Сапко, избравшегося по партийным спискам.

В округе №60, по информации „Ъ-Прикамье“, конкуренты действующему депутату Дмитрию Скриванову пока не обозначились. В округе №61 ситуация неопределенная. Собеседники, знакомые с подготовкой выборов, не исключают, что действующий депутат Дмитрий Сазонов не будет выдвигаться по данному округу. Сам господин Сазонов не ответил на вопрос „Ъ-Прикамье“ об участии в выборах. Ранее депутат заявлял пермским СМИ о готовности участвовать в праймериз.

Источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, утверждает, что говорить о поддержке кого-либо из кандидатов со стороны краевых властей прежде­временно. «Все кандидаты обладают равными правами и возможностями для участия в выборах»,— отмечает собеседник.

Выборы в федеральный парламент запланированы на сентябрь этого года. Перед выборами «Единая Россия» проведет собственное внутрипартийное голосование, по его итогам победители будут выдвинуты от партии власти. В избирательной комиссии Пермского края сообщили, что границы одномандатных округов на территории региона (№58, 59, 60, 61) останутся такими же, как на предыдущих выборах в 2016 году. «Схемы округов по выборам депутатов Государственной Думы РФ утверждены федеральным законом 300-ФЗ в ноябре 2015 года сроком на десять лет. Все возможные изменения в нарезку могут вноситься в срок не позднее, чем за девять месяцев до дня голосования. Эти сроки уже прошли»,— пояснили в пресс-службе региональной комиссии.

Собеседник, знакомый с подготовкой выборов, предполагает, что Центральная избирательная комиссия может передать крайизбиркому полномочия окружных комиссий №58, 59, 60 и 61. «Таким образом, краевая комиссия будет регулировать ход одномандатных кампаний в Госдуму на территории региона»,— пояснил источник.

Политтехнолог Виктор Соколов прогнозирует высокую конкуренцию на выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам. «Федеральные власти внутрипартийной конкуренции, скорее всего, не допустят и будут делать ставку только на одного из потенциальных кандидатов от „Единой России“. В таких условиях ресурсные кандидаты, не попавшие в список партии власти, смогут выдвинуться от других парламентских и новых партий»,— считает эксперт.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что «Единая Россия» «будет придерживаться оборонительной тактики и постарается сохранить все действующие мандаты». «При этом мы уже сейчас видим внутрипартийную борьбу за мандаты. Как она разрешится, пока непонятно: кандидаты могут конкурировать на праймериз, договориться кулуарно либо выбор сделают федеральные власти»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников