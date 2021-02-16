Следствие ушло на бюллетень

В СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование дела о фальсификации результатов выборов. По версии следствия, она произошла под видом досрочного голосования в избирательном округе №2 в Пермском районе. Тогда большая часть избирателей в населенных пунктах Сташково и Усть-Пизя формально проголосовали досрочно. Но в действительности бюллетеней люди не получали, а от их имени проголосовали другие лица. Обвинение по ст. 142.1 УК РФ предъявлено экс-председателю участковой комиссии Елене Поляковой. Ей инкриминируется еще и ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача избирательных бюллетеней). Обвиняемая, по данным „Ъ-Прикамье“, признала свою вину.



Уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных уголовных дел осенью 2019 года. Следователей заинтересовали события сентября, когда в Пермском районе проходили выборы в земское собрание муниципалитета. В то время в выборах по округу №2 победил Николай Коцофан. В двух населенных пунктах, Сташково и Усть-Пизя, значительная часть избирателей формально приняла участие в досрочном голосовании. Позже выяснилось, что некоторые из участников не только не принимали участия в выборах, но вообще проживают в других регионах и долгое время на родине не появлялись. При этом, по данным местного избиркома, они числились жителями этих населенных пунктов и расписались за получение бюллетеней. В итоге явка на досрочное голосование составила 88,4%.

Придя к выводу, что подписи, скорее всего, являются поддельными, следствие назначило больше сотни почерковедческих экспертиз, которые эту версию подтвердили. Подозреваемой по уголовному делу стала экс-председатель участковой избирательной комиссии Елена Полякова. На должность председателя комиссии она была назначена в июне 2018 года. Своей вины госпожа Полякова не отрицала. Часть источников утверждает, что преступление, с ее слов, председатель совершила якобы из-за личной неприязни к сопернику господина Коцофана, кандидату от ЛДПР Алексею Асташину. Отметим, что уголовное дело на результаты выборов не повлияло. Господин Коцофан получил мандат депутата, так как за исключением недействительных бюллетеней его поддержало больше избирателей, чем конкурента.

В окончательной редакции Елене Поляковой предъявили еще и обвинение по ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня). Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, оно связано с тем, что в ряде случаев избиратели получили несколько бюллетеней и проголосовали по ним. «Например, им выдавались бюллетени еще и на членов семьи. Таким образом, люди голосовали по несколько раз, за себя и за своих родственников»,— утверждает знакомый с ситуацией источник. Вину в совершении этого преступления обвиняемая также признала.

Деяния, предусмотренные ст. 142.1 и 142.2, относятся к преступлениям средней тяжести. Максимальная санкция за их совершение составляет до четырех лет лишения свободы. Если дело будет рассматриваться в особом порядке, то госпоже Поляковой не может быть назначено более двух третей от максимального наказания, предусмотренного указанными статьями. «Теоретически, обвиняемая может обратиться с ходатайством о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и назначении судебного штрафа,— рассказывает собеседник „Ъ-Прикамье“.— Это возможно при совершении впервые преступлений небольшой и средней тяжести, признании вины и возмещении вреда. Но, думаю, против этого будет выступать следствие и прокуратура, так как судебная практика по таким сравнительно экзотическим статьям необходима». В то же время, по его мнению, Елене Поляковой будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением находится в прокуратуре, и в случае утверждения последнего будет направлено в суд.

Источник, близкий к избирательной комиссии Пермского края, говорит, что подозрения относительно деятельности УИК у ее специалистов возникли сразу после получения данных о досрочном голосовании на территории второго округа. «Стало понятно, что эти цифры неадекватные,— рассказывает он.— Впоследствии это подтвердилось и в ходе проверки территориального избиркома. В итоге председатель участковой избирательной комиссии была отправлена в отставку, а сама комиссия расформирована. Сейчас ее состав обновлен на 100%».

Дмитрий Астахов