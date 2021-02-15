Запуск Ударной ТЭС «Ростеха» может быть сдвинут на 2024 год

Правительство все-таки разрешило подсанкционному ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ТПЭ, принадлежит «Ростеху») запустить ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае позднее срока, но только «однократно и по соглашению сторон», следует из постановления правительства. Дата начала поставки мощности может быть перенесена на два года и девять месяцев — с 1 апреля 2021 года на 1 января 2024 года.

Компания может также избежать штрафов, но для этого ей тоже нужно подписать соглашения с потребителями электроэнергии. «Штраф за непоставку мощности может не начисляться по соглашению сторон на период до 33 месяцев»,— пояснили “Ъ” в Минэнерго. Объем штрафов, по данным “Ъ”, может превысить 3,5 млрд руб.

ТПЭ просил у правительства дополнительное время, чтобы изменить состав оборудования и поставить на ТЭС вместо двух турбин по 25 МВт одну большую российскую турбину ГТД-110М (производит входящий в «Ростех» завод «ОДК-Сатурн»). В результате мощность ТЭС увеличится до 550 МВт.

В «Ростехе» утверждают, что в постановлении не отражен ряд условий. «Во-первых, это сохранение периода оплаты поставленной мощности в 180 месяцев,— заявили “Ъ” в госкорпорации.— Во-вторых, отсутствие штрафных санкций за непоставку мощности в период с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2023 года. В-третьих, изменение времени набора мощности для соответствующей аттестации ТЭС и официального ввода ее в эксплуатацию». Там добавили, что продолжают работу с правительством по этим вопросам.

Полина Смертина