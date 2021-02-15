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Вениамин Кондратьев: льготные займы для туриндустрии избавят побережье Кубани от «шанхаев»

Сегодня, 15 февраля 2021 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры. Речь идет о длинных займах сроком до 15 лет под 3-5 процентов годовых.  

Утверждение федеральной программы, по словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева,  поможет увеличить долю гостиниц высокого уровня сервиса на курортах Краснодарского края. 

По словам главы региона, в высокий сезон практически все отели заполнены на 100%. Часть из них – это современные гостиницы, но есть и здания советской постройки, которые нуждаются в реконструкции. «Мы рассчитываем, что новой федеральной субсидией смогут воспользоваться и инвесторы, которые планируют работать в Краснодарском крае и реконструировать старые санатории на Черноморском и Азовском побережье», – заявил господин Кондратьев. По мнению губернатора, программа поможет окончательно избавиться от «шанхаев» на побережье, а также привлечь новых инвесторов и деловых туристов.

В рамках новой программы займы будут выдаваться только на строительство гостиниц от трех звезд и выше. Также субсидию можно использовать для строительства многофункциональных комплексов и  конгресс-центров.

Наталья Решетняк


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