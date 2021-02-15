IPO Universal Music должно пройти уже в 2021 году

Акции французского медиаконгломерата Vivendi выросли в понедельник на 24%, это стало реакцией рынков на сделанное компанией заявление о более раннем, чем планировалось, IPO одного из крупнейших в мире рекорд-лейблов Universal Music Group (UMG). В субботу, 14 февраля, Vivendi заявила о том, что она рассматривает возможность размещения акций UMG уже к концу текущего года. Кроме того, компания сообщила, что она планирует распределить 60% капитала UMG среди своих инвесторов. В конце марта эти планы будет рассматривать внеочередное собрание акционеров Vivendi.

О намерении Vivendi провести IPO рекорд-лейбла сообщалось и ранее, однако тогда речь шла о 2023 годе. Стоимость всей UMG оценивается в €30 млрд. Как сообщает Reuters, эти планы отражают желание крупнейшего акционера Vivendi, французского миллиардера Винсента Боллоре, извлечь выгоду из подъема музыкальной индустрии в последние годы. В последние годы стоимость звукозаписывающих компаний растет, что делает продажу доли в них привлекательной для акционеров. В прошлом году IPO на $1,9 млрд провел еще один крупный рекорд-лейбл — Warner Music.

Яна Рождественская