Белоруссия закупается мощностью

Евразийский банк развития (ЕАБР) открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт. Это первая из четырех газовых ТЭС, которые станут резервом для Белорусской АЭС (БелАЭС). В частности, банк предоставит €101,2 млн на покупку турбин Siemens, еще около €58 млн привлечет «Минскэнерго», которой принадлежит станция. Белоруссии нужно построить еще три резервных ТЭС на 500 МВт, аналитики оценивают их стоимость в €250–350 млн. Однако неясен механизм окупаемости и возврата кредита ЕАБР: Литва и Польша отказались покупать энергию из Белоруссии, а России она просто не нужна.

Как стало известно “Ъ”, ЕАБР предоставил «Минскэнерго» (входит в госмонополию «Белэнерго») финансирование на сумму в €101,2 млн для строительства пиковой установки мощностью 300 МВт на площадке Минской ТЭЦ-5 (текущая мощность 720 МВт). Финансирование ЕАБР предназначено для покупки турбин «Сименс Энерджи АБ» (принадлежит немецкой Siemens), отмечает источник “Ъ”. Ввод установки запланирован на 2022 год, она необходима для резервирования БелАЭС (два блока на 1,2 ГВт, строит «Росатом» на госкредит РФ в $10 млрд).

ЕАБР привлек под проект долгосрочный кредит европейских банков. «Минскэнерго» будет возвращать кредит ЕАБР, а также вложит около €57,8 млн собственных средств: общая стоимость проекта оценивается в €159 млн.

ЕАБР — международная организация, созданная для содействия экономическому росту государств-участников. В настоящее время ее членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

«Действительно, ЕАБР подписал договор о финансировании строительства пиковой станции в Беларуси. Инициаторам проекта для поставки оборудования из ЕС необходимы были доступные средства в евро. Наш банк смог привлечь на очень выгодных условиях связанное финансирование от консорциума европейских банков»,— пояснил “Ъ” председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. В Siemens комментариев не предоставили.

Для резервирования мощности БелАЭС требуется построить четыре пиковые энергоустановки на базе газотурбинных установок либо газопоршневых агрегатов, говорил летом прошлого года гендиректор «Белэнерго» Павел Дрозд. По его словам, все пиковые блоки мощностью 800 МВт должны быть введены до 2025 года. Помимо Минской ТЭЦ-5 установки будут построены на площадках Березовской ГРЭС (250 МВт), Лукомской ГРЭС (150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (100 МВт). Суммарно CAPEX таких объектов может составлять €600–700 за 1 кВт, или €250–350 млн за три станции, подсчитал Сергей Роженко из КПМГ. В Минэнерго Белоруссии, «Белэнерго» и «Минскэнерго» не ответили на запросы “Ъ”.

Ключевой вопрос, каким образом будут окупаться установки и как Минск будет возвращать кредит ЕАБР. Один из собеседников “Ъ” поясняет, что возврат средств будет идти за счет операционной деятельности. Сами установки предназначены для покрытия неравномерности графика нагрузки, не рассчитаны на базовую загрузку и экспорт, говорит Сергей Роженко. «Окупаемость таких станций возможна только при наличии схемы платежа за готовность мощности к пуску»,— продолжает аналитик.

БелАЭС исходно строилась для экспорта в ЕС, но Литва и Польша уже отказались от импорта, а самой Белоруссии столько электроэнергии не нужно. Один из возможных вариантов сбыта — в РФ после запуска единого рынка с 2025 года, но перспективы экспорта электроэнергии в энергопрофицитную европейскую часть РФ тоже неочевидны. По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», оценочная стоимость строительства в $600 за 1 кВт соотносится со средними расценками на строительство схожих станций в мире и России.

Полина Смертина, Татьяна Дятел