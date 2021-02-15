На Кубани в 2022-2024 годах построят девять новых водозаборов и очистных сооружений

На Кубани в 2022-2024 годах построят девять новых объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Водозаборы и станции очистки воды построят в Крыловском, Каневском, Отрадненском, Успенском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском районах, станице Саратовской и Темрюке. Также планируется реконструировать систему водоснабжения Лабинска.

«Наша задача – свести к минимуму дефицит чистой питьевой воды и уйти от подачи воды по графику», - рассказал вице-губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как писал “Ъ-Кубань”, в начале февраля 2020 года начинается реконструкция очистных сооружений в Новокубанске, объем финансирования работ составит около 60 млн руб. В 2021 году планируется также провести реконструкцию в Горячем Ключе и закончить строительство очистных сооружений в Белореченском районе.

Виктория Колганова