Омбудсмен получит новые права

Комитет по социальной политике Заксобрания Ростовской области рекомендовал депутатам принять новый областной закон об уполномоченном по правам человека. Законопроект значительно расширяет возможности регионального омбудсмена. Однако правозащитники полагают, что нововведения повысят эффективность его деятельности только при условии их активного применения.



В повестку дня очередного заседания донского парламента, которое состоится 18 февраля, внесено голосование по новому региональному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Ростовской области». В минувшую пятницу законопроект был одобрен и рекомендован к принятию комитетом по социальной политике Заксобрания. Как пояснили “Ъ-Юг” в комитете, новый закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». С принятием нового регионального закона старый автоматически утратит силу.

Новый закон устанавливает более жесткие требования к кандидатуре на пост уполномоченного по правам человека. Им может стать только гражданин РФ старше 35 лет с высшим образованием, «безупречной репутацией» и «познаниями в области прав и свобод человека». Кроме того, кандидат должен иметь практический опыт защиты таких прав. Обязательными условиями будут проживание омбудсмена непосредственно в регионе и отсутствие иностранного гражданства. Новый закон запрещает уполномоченному членство в какой-либо политической партии или общественном объединении, преследующем политические цели. Вводится запрет на предпринимательскую и другую деятельность, кроме преподавательской, научной или творческой (при этом она не должна финансироваться исключительно за счет средств иностранных организаций).

Уполномоченного по правам человека будет назначать Заксобрание Ростовской области на пятилетний срок. Его кандидатура должна быть согласована с губернатором региона и уполномоченным по правам человека в РФ. Указывается, что одно и то же лицо не сможет занимать должность уполномоченного более двух сроков подряд.

Законопроект расширяет возможности уполномоченного по правам человека. Так, он сможет направлять властям свои рекомендации о необходимых мерах для восстановления нарушенных прав граждан. Получатели рекомендаций будут обязаны рассмотреть их и в письменной форме сообщить о принятых мерах. Уполномоченный сможет подавать в суд иск в защиту прав и свобод (в том числе неограниченного круга лиц) и обращаться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступивших в законную силу приговоров суда. Кроме того, омбудсмен теперь сможет ходатайствовать о наказании должностных лиц в случае нарушения ими прав граждан (от дисциплинарного взыскания до уголовной ответственности).

Действовать уполномоченный сможет не только по обращениям граждан, но и по собственной инициативе «при наличии информации о массовых и грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина». И наконец, законопроект дает возможность собрать консультативный совет при уполномоченном по правам человека, который будет действовать на общественных началах.

Сейчас пост уполномоченного по правам человека в Ростовской области занимает экс-прокурор региона Анатолий Харьковский. Впервые на этот пост он был назначен в 2007 году, сейчас ему 73 года. На сайте уполномоченного по правам человека нет информации о его работе по обращениям граждан за последний год. Опубликован лишь доклад, с которым он выступил в мае 2020 года в Заксобрании. В аппарате уполномоченного сообщили, что связаться с ним по телефону невозможно, потому что из-за пандемии коронавируса господин Харьковский работает дистанционно. Связаться с его помощницей в течение дня не удалось.

Председатель Ростовской областной общественной правозащитной организации «Быть услышанным» Павел Сагайда заявил “Ъ-Юг”, что должность уполномоченного по правам человека в регионе является декоративной и изменение законодательства вряд ли изменит ситуацию. «Если бы уполномоченный хотел, он бы и при действующем законе мог бы и в суды подавать, и рекомендации властям направлять. По факту же весь его аппарат не работает», — говорит правозащитник. Он считает, что выбирать уполномоченного по правам человека должны общественные организации. «У нас в регионе субъектом нарушения прав человека выступают в основном власти и правоохранительные органы, поэтому омбудсмен точно не должен назначаться Заксобранием», — уверен правозащитник. По мнению господина Сагайды, на пост уполномоченного по правам человека должен быть избран «энергичный гражданин, искренне желающий разбираться с проблемами людей и действующий в их интересах, а не ушедший на покой прокурор».

Схожей точки зрения придерживается член общественного совета при ГУ ФСИН Ростовской области Елена Елисеева. «Сейчас уполномоченный по правам человека в Ростовской области не принимает активного участия в защите прав людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Большинство осужденных, с которыми я работаю, даже не слышали о его существовании. К нему мало кто обращается, хотя нами в уголовно-исправительной системе фиксируется много нарушений», — говорит она. Госпожа Елисеева положительно оценивает новый законопроект. «Но подчеркну, хотелось бы, чтобы эти новые полномочия не только на бумаге оставались, а действительно активно использовались», — сказала она.

«Новые полномочия, прописанные в законе, несомненно, очень полезные. В частности, мне кажется важной возможность подавать в суд иск в защиту прав людей без привлечения дополнительно прокуратуры», — говорит председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Игорь Омельченко. По его словам, нынешний омбудсмен оперативно реагирует на обращения комиссии. «Не могу сказать [о том, насколько эффективно работает уполномоченный по правам человека] в целом, но в нашей сфере он ведет работу, по некоторым вопросам мы взаимодействуем», — сообщил господин Омельченко.

Кристина Федичкина