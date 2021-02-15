В Новочеркасске военных осудили за кражу сидений из танков

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал виновными в краже (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) военных Алексея Страздина и Александра Жукова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в один из дней 2020 года Страздин и Жуков с целью наживы проникли парк боевых машин воинской части, где похитили из танков шесть спинок сидений и шесть подушек сидений механика-водителя. Позже военные сдали предметы на базу металлического лома, где получили за них 8 тыс. руб., которыми распорядились по собственному усмотрению. Сумма ущерба министерству обороны РФ составила 17 тыс. руб.

Страздин и Жуков признали себя виновными и раскаялись, а также отказались от дачи показаний в суде. Таким образом, суд назначил Страздину наказание в виде штрафа размером в 55 тыс. руб., а Жукову — в 50 тыс. руб.

Наталья Шинкарева