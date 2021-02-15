Маркетплейсы нарастили продажи

Предприниматели из Удмуртии по итогам прошлого года нарастили продажи на маркетплейсах более, чем в два раза. В разы увеличилось на интернет-площадках и количество новых продавцов из республики. По мнению представителей интернет-площадок, в этом году тенденция сохранится.

Предприниматели Удмуртии в прошлом году значительно увеличили продажи на интернет-площадках. Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития региона, всего c их помощью на российских маркетплейсах разместились 7467 предпринимателей из Удмуртии. Это такие площадки, как Wildberries, Ozon, AliExpress, Яндекс.маркет, Ярмарка мастеров и KazanExpress. В 2020 году 40 местных предпринимателей разместились на маркетплейсах при поддержке центра «Мой бизнес». «Прирост компаний на российских маркетплейсах в 2020 году составил 37,7%»,— подчеркнули в пресс-службе Корпорации развития республики.

На зарубежных маркетплейсах с помощью Центра поддержки экспорта республики за период с 2019 по начало 2021 года разместилось 68 компаний из Удмуртии. Из них 25 – в 2019 году, 36 — в 2020, семь — в 2021. Их общий объем продаж на сегодня составляет $918,7 тыс.

На Wildberries местный бизнес нарастил продажи на 92% до 854 млн руб., сообщают в пресс-службе компании. За 2020 год число новых продавцов из региона на Wildberries увеличилось в 3,6 раза до 145. Всего за прошлый год жители Удмуртии приобрели в интернет-магазине товаров на сумму около 2 млрд руб., что в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

На площадке AliExpress зарегистрировано 350 предпринимателей из Удмуртии. За 2020 год их количество выросло в восемь раз. Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, треть из них — это индивидуальные предприниматели, остальные — ООО и самозанятые. Больше всего продавцов из Удмуртии представлено в категориях «дом и сад» и «товары для спорта» — по 13%, «красота и здоровье» — 11%, «игрушки» — 11%.

«Условия пандемии и самоизоляции в России стали драйвером для онлайн-торговли. Многие продавцы перешли в онлайн с собственными магазинами или вышли на маркетплейсы»,— отметили в AliExpress.

Возможности продавать оффлайн были ограничены, и маркетплейсы позволили малому и среднему бизнесу не только поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию за счет трафика, логистических мощностей и инфраструктуры, отмечают в пресс-службе Ozon. На маркетплейсе к концу 2020 года товары продавали порядка 100 предпринимателей из Удмуртии, это почти в 3,5 раза больше, чем в январе 2020 года. «Чаще всего местные предприниматели продают на Ozon электронику, товары для мам и детей, мебель, товары для спорта…Ограничения, случившиеся в 2020 в работе офлайн-розницы, еще больше ускорили переток клиентов из традиционной розницы в онлайн. Оборот от продаж на Ozon, как и количество заказов в Удмуртии за девять месяцев прошлого года выросли более, чем в 2,6 раза год к году. Количество новых пользователей из Удмуртии на Ozon к концу прошлого года выросло почти втрое»,— сообщили в пресс-службе маркетплейса.

На Яндекс.Маркете товарооборот в регионе вырос на 152%. Сейчас на этой площадке размещается более 100 магазинов и производителей из Удмуртии, рассказали в компании.

По словам руководителя маркетплейса «Торуда» из Ижевска Фарида Гарипова, по итогам прошлого года количество новых предпринимателей, торгующих на их площадке, увеличилось примерно с 30 до 50 человек. «Продают мебель, детские площадки, банные печки, тенты для бассейна. В прошлом году из-за коронавируса все поехали жить на дачи и всем стали нужны тенты для бассейна, а также гриль и барбекю. У нас есть в Ижевске такие производители. Однако некоторые удмуртские предприниматели сильно просели в продажах, где-то на 20%. Это производители офисной мебели, например. Всех разогнали на удаленку, какие-то компании вообще разорились, поэтому спрос на офисную мебель упал. Сейчас восстанавливается потихоньку»,— говорит господин Гарипов.

По мнению участников рынка, в следующем году тенденция по переходу из оффлайн в онлайн-продажи продолжится.

«Сейчас есть производства, созданные с нуля, у которых нет отдела продаж, они отправляют ее сразу на маркетплейсы. Кроме того, руководство республики сейчас поддерживает предпринимателей в освоении маркетплейсов, поэтому на интернет-площадки выходит новый бизнес из разных сфер»,— считает Фарид Гарипов.

Он отметил, что чаще всего предпринимателям не удается попасть на маркетплейсы из-за неподходящей упаковки товаров и большого срока производства. Интернет-площадкам нужны компактные, разбирающиеся и легко собирающиеся товары, чтобы их было не так дорого везти в другой конец страны, а также товары, производство которых занимает максимум неделю. По словам участника рынка, покупатели не готовы к долгому ожиданию заказов.

Оксана Мымрина