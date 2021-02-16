В Иркутском отделении Сбербанка по итогам года зафиксирован 1,5-кратный рост ипотеки

По итогам 2020 года ипотечный портфель Иркутского отделения Сбербанка России увеличился на 46%. Об этом на пресс-конференции сообщила управляющая отделением Юлия Кальвина. «Был гигантский рост объемов выдачи ипотечных кредитов по всей стране, и Иркутск не стал исключением. Конечно, главная причина — субсидируемая ставка по кредиту в 6,1%», — сказала госпожа Кальвина. Льготных кредитов было выдано около 1,5 тыс. на сумму 3,8 млрд руб. При этом девять из 10 квартир в новостройках покупались на кредиты по льготной ставке. По объемам выдачи Иркутская область вошла в топ-5 регионов с самым высоким ростом ипотечного портфеля. Рост ипотечных сделок создал дефицит на рынке недвижимости. «Если бы вы покупали квартиру где-нибудь в октябре-ноябре прошлого года, то вы бы точно столкнулись с ситуацией, что квартир на рынке просто нет,» — отметила Юлия Кальвина.

Что касается потребительских кредитов, то портфель рос неравномерно. «Показатель декабря 2020 года по выдачам на 22% выше аналогичного месяца 2019 года. Но в марте, апреле, мае, когда были введены жесткие ограничения в связи с коронавирусом, спрос на потребительское кредитование сильно упал. Потом ожил, потом опять упал, и в декабре мы увидели высокую активность», — рассказала управляющая отделением. По словам Юлии Кальвиной, почти 11% до 213,7 млрд руб. составил за год прирост средств на счетах физических лиц. «Может быть люди стали меньше тратить, — предположила она. — Потому что если посмотреть обороты по эквайрингу (оплата товаров и услуг картами, — прим. „Ъ“), то они упали серьезно. А во время жестких локдаунов траты были прямо очень сильно снижены».

Екатерина Еременко