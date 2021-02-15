В восьми городах Дона в 2020 году был превышен уровень загрязнения воздуха

В прошлом году в Азове, Гуково, Шахтах, Новошахтинске, Сальске, Советском районе Ростова-на-Дону, а также в Таганроге было зафиксировано повышенное загрязнение воздуха. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Отмечается, что низкий уровень загрязнения воздуха наблюдался в городах Батайске, Волгодонске, Миллерово и Цимлянске. Как говорится в сообщении, случаев экстремально высокого загрязнения не наблюдалось. Однако во время пылевой бури в регионе, в Ростове и Азове были зафиксированы превышения максимально разовых концентраций пыли (взвешенных веществ).

Наталья Шинкарева