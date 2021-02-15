Руководителя нижегородской Дирекции по строительству подозревают во взятках По версии следствия, Андрей Нечаев получил около 1,2 млн рублей в виде стройматериалов

В отношении директора АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”» Андрея Нечаева возбудили уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СУ СК.

По версии следствия, взятку подозреваемый получил в 2019 году в виде стройматериалов на сумму более 1,19 млн руб. от директора компании, которая строила жилой дом в Ленинском районе (в этом районе дирекция строила ЖК «Дом на Радио».— “Ъ-Приволжье”).

Следствие считает, что в обмен на взятку Андрей Нечаев принял выполненные компанией строительные работы и обеспечил общее покровительство при исполнении договора на строительство ЖК.

Следователи проводят обыски по месту работы и дома у подозреваемого. Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Анастасия Еремина