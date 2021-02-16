Гранды бьются об расклад

Сегодня двумя матчами — «Барселоны» с ПСЖ и «Лейпцига» с «Ливерпулем» — открывается стадия play-off Лиги чемпионов. Солидную порцию интриги стартовому раунду добавляет тот факт, что со времени декабрьской жеребьевки с некоторыми клубами произошли приятные и неприятные события, которые иногда вынуждают серьезно пересмотреть взгляды на расклад в парах.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась два месяца назад, а два месяца — это довольно короткий срок лишь для нормального сезона, но, видимо, никак не для нынешнего, проходящего в слишком специфических условиях. И с того момента, когда 16 участников кубковой стадии были разбиты на пары, случилась уже куча событий, имеющих непосредственное отношение к матчам главного еврокубка. Речь не только о превратившемся в признанную опасность британском штамме коронавируса, из-за которого проблемы с перемещениями возникли у английских клубов: Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) кое-как с проблемами разобрался, уговорив соперников представителей Англии первые матчи провести не дома, а на нейтральном поле. Так что «Атлетико» сыграет с «Челси» в Бухаресте, а менхенгладбахская «Боруссия» с «Манчестер Сити» и «Лейпциг» с «Ливерпулем» — в Будапеште.

Среди моментов, заставляющих корректировать расклад, хватает и абсолютно спортивных. И в первую очередь это касается двух сегодняшних противостояний. В декабре «Барселону», с головой погрузившуюся в свою перестройку, обрекшую себя на мучительные поиски игры с новым тренером Рональдом Куманом, новыми исполнителями, смакуя ее схватку с ПСЖ (а ярче «афиши» в стартовом раунде нет), было принято скорее жалеть: мог достаться оппонент и попроще. Парижане, финалисты предыдущего розыгрыша, казались устойчивее, крепче, предсказуемее именно в хорошем смысле этого слова. Но тут и они вдруг поменяли тренера — Томаса Тухеля на Маурисио Почеттино, а уже непосредственно перед play-off потеряли из-за травм двух важнейших персонажей своей устрашающей атакующей линии — Анхеля Ди Марию и Неймара. Некоторая «турбулентность» «Барселоне» по-прежнему свойственна, цельные матчи ей редко удаются, однако тот удар, который пережил французский гигант, переварить крайне сложно. Без Ди Марии и Неймара ПСЖ кое-как справился с «Ниццей», но «Барселона», даже «турбулентная», совсем не «Ницца».

В декабре не было сомнений насчет того, у кого больше шансов в сражении «Лейпцига» и «Ливерпуля». Но с тех пор немецкий клуб хуже не стал, а то, что творится с английским, идеально описывается термином «глубокий кризис». К 1/8 финала «Ливерпуль» подошел, уже будучи жестоко выкинутым из чемпионской гонки, с тремя подряд поражениями в рамках чемпионата в пассиве. Его разбирают на части и «Манчестер Сити», и «Лестер», его зияющая наспех залатанными пробоинами оборона, надолго лишившаяся из-за повреждений чуть ли не всех столпов, регулярно чудит. И лейпцигцы уже отнюдь не кажутся обреченными. Наоборот, жуткий страх перед play-off обязаны испытывать те, кто неравнодушен к «посыпавшемуся» «Ливерпулю».

«Челси», которому предстоит иметь дело с, похоже, уверенно движущимся к испанскому титулу стабильным «Атлетико»,— случай немного иного, позаковыристее, свойства. В декабре уже в тренде было говорить о том, что лондонская игра не соответствует тем деньгам, которые перед сезоном были в ее доводку вложены. В январе положение ухудшилось настолько, что увольнение с поста наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда и приход на его место вовремя освободившегося Тухеля воспринимались как шаги вполне логичные — дальше тянуть опасно. Черты могучей команды при немецком специалисте лондонцы обрести не успели, но по крайней мере перед битвой с «Атлетико» три тура в своем чемпионате прошли без срывов.

Наконец, есть еще один любопытный английский кейс. На момент жеребьевки у «Манчестер Сити» в национальном первенстве было больше невыигранных матчей, чем выигранных, а менхенгладбахская «Боруссия» могла считать, что перед ней маячат кое-какие перспективы скинуть находящегося не в тонусе монстра. Сейчас с «Манчестер Сити» все в порядке. Зимой он неуязвим, а в двух последних встречах уничтожил «Ливерпуль» с «Тоттенхемом», то есть клубы поярче его немецкого противника, с суммарным счетом 7:1.

И этими примерами список создающих дополнительную интригу в 1/8 финала обстоятельств не исчерпывается. Допустим, есть вопросы и насчет состояния перед матчем с «Аталантой» «Реала», которому, как и вечному врагу «Барселоне», недостает убедительности, и насчет состояния перед матчем с «Порту» «Ювентуса», чересчур скверно игравшего в минувшем туре с «Наполи». В этом особенном сезоне статус гранда и фаворита, кажется, «весит» поменьше, чем всегда.

Алексей Доспехов