Неудачная «Премьера» для подражания

В Краснодаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя гендиректора ТО «Премьера» Бориса Крупнова, который с 2015 по 2020 годы был депутатом городской Думы Краснодара. Экс-депутат подозревается в мошенническом присвоении средств муниципального бюджета. По версии СУ СКР, господин Крупнов ездил в заграничные поездки, получая в «Премьере» зарплату за дни прогулов. Сам Борис Крупнов не признает себя виновным.



Прокуратура Центрального округа Краснодара утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя гендиректора ТО «Премьера» Бориса Крупнова, дело передано в Первомайский районный суд, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) было возбуждено органами СКР в июле прошлого года, рассказал источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах.

Господин Крупнов в 2015 году был избран депутатом городской Думы Краснодара VI созыва и вскоре занял должность заместителя гендиректора краснодарского творческого объединения (ТО) «Премьера». Он попросил трудоустроить его на половину ставки (четырехчасовой рабочий день), так как намеревался совмещать административную работу с деятельностью депутата. В обязанности господина Крупнова входило кураторство детского оздоровительного центра «Премьера» на Черном море, в период курортного сезона его рабочее место находилось в Анапе, в межсезонье – в Краснодаре.

В 2018 году Борис Крупнов уволился из ТО «Премьера» по собственному желанию. Вскоре в концертной организации начались масштабные финансовые проверки, которые выявили в том числе факты нарушения господином Крупновым финансовой дисциплины. Так, проверяющим стало известно, что топ-менеджер получал заработную плату за периоды, когда он не был на работе. Борис Крупнов выезжал в Италию, Грузию и Армению, но в табелях учета рабочего времени за эти периоды были проставлены «четверки», то есть отметки о пребывании на работе в течение половины рабочего дня. Табели зачастую подписывал сам заместитель гендиректора «Премьеры». Проверка выявила, что Борис Крупнов незаконно получил заработную плату на сумму 54 тыс. руб.

Борис Крупнов не признал вину и объяснил, что выезжал в Италию и Армению якобы по делам гордумы. В частности, в 2015 году депутат, по его словам, изучал в городе Равенне возможность поставок в Краснодар оборудования для благоустройства дворов (малые архитектурные формы). Правда, командировка не была оформлена в Думе, а контракт с итальянской фирмой так и не был заключен. Борис Крупнов также пояснил, что ему ничего не известно о том, кто вносит данные о рабочем времени в табели. Бывший топ-менеджер пояснил, что считал свои отлучки законными, так как во время курортного сезона в Анапе он якобы сильно перерабатывал и полагал, что это время должно быть как-то компенсировано. Однако гендиректор ТО «Премьера» Татьяна Лысова пояснила следствию, что при отсутствии на рабочем месте у работника должен быть либо больничный, либо приказ на отпуск или командировку, ничего этого у Бориса Крупнова не было.

Защитник Бориса Крупнова Павел Игнатенко комментировать ситуацию не стал, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Топ-менеджеры ТО «Премьера» не впервые становятся фигурантами уголовных дел. В 2019 году суд применил в отношении бывшего гендиректора ТО Татьяны Гатовой меры воздействия в виде судебного штрафа за махинации при организации гастролей в Греции.

Анна Перова, Краснодар